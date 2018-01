Der Aktienkurs von BASF (WKN:BASF11) erlebte im Jahr 2017 ein rasantes Auf und Ab. Während sich der Kurs in den ersten vier Monaten beinahe identisch wie der DAX entwickelte, begab er sich ab Mai auf Tauchgang und gab in der Spitze und im Vergleich zum Jahresauftakt um bis zu 10 % ab.



Im September begann dann die große Aufholjagd. Einholen konnte die Chemie-Aktie den Leitindex allerdings bis zum Jahresende nicht mehr. Am Jahresende stand ein mageres Plus von 3,4 % (ohne Dividenden) im Vergleich zu satten 11,4 % beim DAX (inklusive Dividenden).



Lasst uns in den kommenden drei Minuten aber das ...

