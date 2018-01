Der Tabakkonzern Phillip Morris will in Großbritannien keine Zigaretten mehr verkaufen. Zudem rät das Unternehmen, mit dem Rauchen aufzuhören. Der Marlboro-Hersteller verweist stattdessen auf ein neues Produkt.

Philip Morris, einer der größten Tabakkonzerne der Welt und Hersteller von Marken wie Marlboro oder Chesterfield, will den Verkauf von Zigaretten aufgeben. Der Konzern schaltete in mehreren britischen Tageszeitungen Anzeigen, in denen er den Lesern verkündet, in Zukunft keine Glimmstängel mehr im Vereinigten Königreich verkaufen zu wollen. Zudem empfiehlt Philip Morris ...

