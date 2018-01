Liebe Leser,

die Daimer-Aktie kann in dieser Woche ebenfalls von der Gesamtmarktstabilität profitieren. Am Freitagvormittag steht ein Plus von 2,57 % zu Buche. Charttechnisch betrachtet setzte der Kurs wieder zur Erholung an, die bereits seit etwa fünf Wochen andauert, aber kaum vom Fleck kommt. Im besagten Zeitraum steht lediglich ein Plus von 4,06 % auf der Kurstafel. Das letzte wichtige Hoch liegt bei 73,60 Euro je Aktie und damit nur 1,28 % vom aktuellen Preisniveau entfernt. Sollte ... (David Iusow-Klassen)

