von Martin Reim, €uro am Sonntag Ich habe seit Jahren eine private Pflegezusatzversicherung. Mein Versicherer hat mir wegen der Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade, die Anfang 2017 erfolgt ist, einen Brief geschrieben. Darin heißt es, dass er im Pflegegrad 4 nun wesentlich weniger bezahlt als in der - inhaltlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...