Liebe Leser,

die Deutsche Bank Aktie kann in dieser Woche ein Plus vorweisen. Am Freitagvormittag steht ein leichtes Plus von 2,78 % auf der Kurstafel. Damit setzt der Wert nach einer zweiwöchigen Korrekturphase wieder zu Erholung an. Das letzte Hoch liegt bei 17,12 Euro je Aktie. Ca. 4 % vom aktuellen Preisniveau höher. Charttechnisch betrachtet bleibt der Ausbruch aus dem Korrekturtrend demzufolge intakt und ein erneuter Versuch, die Widerstandszone bei 17,50 Euro je Aktie zu überwinden, ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...