Saudi-Arabien hat sich ein wirtschaftliches Reformprogramm. Das schließt auch Einschnitte bei der Königsfamilie ein. Einigen Prinzen schien das gar nicht zu gefallen. Sie demonstrierten - und wurden festgenommen.

Wegen eines Protests gegen Sparmaßnahmen haben Sicherheitskräfte in Saudi-Arabien einem Medienbericht zufolge elf Prinzen festgenommen. Sie hätten vor dem historischen Regierungspalast in der Hauptstadt Riad dagegen demonstriert, dass die Regierung die Strom- und Wasserrechnungen von Angehörigen der Königsfamilie nicht mehr bezahle, meldete die saudische Nachrichtenseite Sabq am Samstag

Die Festgenommenen sollten vor Gericht gestellt werden, hieß es weiter. Demonstrationen, zumal von Mitgliedern der Königsfamilie, sind ...

