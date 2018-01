Bonn (ots) - Das Thema Migration und Asyl war und ist eines der zentralen Streitthemen der politischen Debatte. Die Frage nach dem richtigen gesellschaftlichen Umgang mit den Herausforderungen und Chancen von Zuwanderung und Flucht haben den politischen Diskurs der vergangenen Jahre ebenso wie den Bundestagswahlkampf geprägt. Nun ist das Thema eines der wichtigsten Konfliktfelder, wenn es darum geht, eine neue Bundesregierung zu bilden. Das galt für die Jamaika-Verhandlungen ebenso wie jetzt für die Sondierungen zwischen Union und SPD. Die CSU hat nun vor und auf ihrer Klausur im bayerischen Seeon ihre Positionen festgeschrieben und damit viel Widerspruch beim potenziellen alten und neuen Koalitionspartner, aber auch den Grünen hervorgerufen.



Was bedeuten die Vorschläge der CSU im Einzelnen? Was bezweckt die Partei mit diesen Vorschlägen? Wie viel bayerischer Wahlkampf steckt darin? Zeigt sich in der Asylpolitik ein alter, weltanschaulicher Graben in unserer Gesellschaft? Diese Fragen diskutiert Michaela Kolster in der ersten Ausgabe von Unter den Linden im neuen Jahr mit ihren Gästen Simone Peter, Bundesvorsitzende von Bündnis90/ Die Grünen und Stephan Mayer, Innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion von der CSU.



http://presse.phoenix.de/gespraeche/2018/01/20180108UdLGrenzziehun gen/20180108UdLGrenzziehungen.phtml



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de