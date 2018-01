FDP-Chef Christian Lindner will mit seinen Wahlkampfthemen wie der Bildungs- und Digitalpolitik zurück in die Offensive. Doch damit das gelingt, braucht er den politischen Gegner - die große Koalition.

Christian Lindner kann nur die ersten vier Worte sprechen bevor ihn das Publikum mit Gelächter unterbricht. "Der Bundesfinanzminister Christian Lindner", setzt der FDP-Chef an. Genau gegen diese Rolle hatte sich Lindner entschieden als er mit der FDP aus den Jamaika-Verhandlungen ausgestiegen war. Kokettiert er nun erneut mit Jamaika? Der 38-Jährige probiert es erneut. "Der Bundesfinanzminister Christian Lindner hätte Schulen in Burundi und Botswana finanzieren dürfen", sagt er schließlich - allerdings keine Schulen in Deutschland.

Mit Jamaika hätte es keine andere Bildungspolitik gegeben, das sogenannte Kooperationsverbot, das den Bundesländern die Hoheit in der Bildungspolitik sichert, wäre erhalten geblieben, ist Lindners Botschaft. Wer will, dass sich das irgendwann mal ändert, müsse eben künftig die FDP wählen. Die Bildungspolitik ist einer von fünf Punkten, mit denen die Liberalen im neuen Jahr wieder aus der Defensive kommen wollen. Beim traditionellen Dreikönigstreffen im Stuttgarter Staatstheater skizzierte Lindner unter der Überschrift "Eine neue Generation Deutschland", wie es in den kommenden Monaten für die Liberalen weitergeht.

Nicht nur in der Bildungspolitik wollen die Liberalen Druck machen. Auch in der Klima-, Wirtschafts-, Flüchtlings- und Europapolitik kündigt Lindner in seiner knapp eineinhalbstündigen Rede Initiativen der FDP-Fraktion im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...