06.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Mit einem Sprung über die 3.500-Punkte-Marke kletterte der ATX auf einen neuen 9-Jahres-Höchststand. Gefragt waren vor allem die beiden Banktitel Erste Group und RBI . Eine neue Analyse der Deutsche Bank zur Erste Group verhalf der Aktie am Donnerstag zu einem deutlichen Kurssprung. Die Kaufen-Empfehlung verweist unter anderem auf das starke Exposure in Ost- europa. Gewinner der Woche in Wien war Zumtobel mit einem Plus von knapp 12% - allerdings ohne Newsflow. Mehr als 9% konnte AT&S zulegen,...

