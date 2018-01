Opel hing über Jahre am Tropf von GM, viele Entscheidungen wurden in den USA getroffen. In einem Interview erklärt Opel-Chef Michael Lohscheller seine neuen Freiheiten unter PSA - unter anderem bei Vordertüren.

Lange Zeit war die Opel-Zentrale in Rüsselsheim der verlängerte Arm des Managements von General Motors in Detroit: Wollten die Deutschen etwas ändern - sei es noch so geringfügig -, mussten sie in den USA um Erlaubnis bitten. Trotz eigener Entwicklungsarbeit basieren alle aktuellen Opel-Modelle im Kern auf GM-Plattformen. Änderungen waren da nicht gern gesehen, auch wenn sie nötig waren, um die Autos dem Geschmack der europäischen Kunden anzupassen.

Viele Branchenbeobachter sahen in der Übernahme von Opel durch PSA keinen großen Wechsel in der Unternehmenskultur -angesichts der zentralistisch veranlagten Franzosen. Doch das scheint zumindest bislang in der Praxis anders zu sein, wie der neue Opel-Chef Michael Lohscheller in einem Interview sagt. "Im Gegensatz zu früheren Zeiten im GM-Verbund können wir nun direkt entscheiden", sagte Lohscheller dem Fachmagazin "Auto, Motor und Sport". "Wir treffen jetzt Maßnahmen, um alle Werke ...

