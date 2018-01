Ein Kursanstieg seiner Kryptowährung XRP macht Chris Larsen kurzzeitig zum fünftreichsten Menschen der USA. Sein Start-up Ripple ist längst eine feste Größe in der Finanz- und Kryptowelt. Doch das Prinzip ist umstritten.

Der Moment des Ruhms hielt zunächst nur für einen kurzen Moment. XRP, die Kryptowährung des kalifornischen Start-up Ripple, schoss am Donnerstag auf einen neuen Höchstwert von 3,83 Dollar. Das machte Ripples Mitgründer und Verwaltungsratschef Chris Larsen zu einem der reichsten Menschen Amerikas. Larsen hält 5,19 Milliarden XRP und 17 Prozent am Unternehmen. Berechnungen der "New York Times" zufolge kam er damit am Donnerstag auf ein Vermögen von 59 Milliarden Dollar.

Damit wäre Larsen reicher als Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin und etwa auf einem Niveau mit Larry Ellison. Der Gründer von Oracle liegt mit einem Vermögen von 59,2 Milliarden Dollar derzeit auf Platz 5 der Forbes-400-Liste, die Auskunft über den Reichtum der 400 reichsten Amerikaner gibt.

Einzig: Der Kurs von XRP schwankt stark, genauso wie die Kurse von Bitcoin, Ether und anderen digitalen Währungen, die auf der Blockchain-Technologie basieren. Am Freitag lag XRP zeitweise 20 Prozent im Minus, erholte sich jedoch in der Nacht zum Samstag wieder. Zuletzt notierte der Kurs bei 3,11 Dollar. Klar ist jedoch, dass Chris Larsen und Ripple spätestens jetzt zu einer festen Größe in der Kryptowelt geworden sind.

Larsen ist nicht der einzige Ripple-Milliardär. Ripple-Chef Brad Garlinghouse hält 6,3 Prozent am Unternehmen und eine nicht bekannte Anzahl an XRP. Forbes schätzte sein Vermögen am Montag ...

