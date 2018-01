06.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) In den letzten beiden Wochen gab es nur wenige Unternehmens nachrichten. Zwischen Weihnachten und Neujahr wurde bekannt, dass die Erste Bank ihren 10,2% Anteil an der S Immo an Ronny Peciks RPR Privatstiftung verkauft hat. Mit dem Verkauf hält Ronny Pecik nun insgesamt 14,63 Mio. Aktien und einen Anteil von 21,9%. Gleichzeitig wurde verlautbart, dass die Familie Benko Privatstiftung Optionen auf diese Anteile hält. Spätestens Mitte 2020 wird Benko dann Eigentümer dieser Anteile sein. Es ist...

