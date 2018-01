Sind Sie unglücklich mit Ihrem Job? Dann haben Sie fünf Möglichkeiten: aussteigen, umsatteln, gründen, aufsteigen oder reduzieren. Ein Unternehmer hat all das getan. Was Sie aus diesem Lebensweg lernen können.

Den Entschluss, nicht mehr weiterzumachen, fasste Gerald Boess im Juni 2014. Boess, Geschäftsführer der Standorte China, Indien und Türkei der Unternehmensberatung Kerkhoff Consulting, saß im Flieger von Wien nach Düsseldorf. Sein Ziel: Eine Strategiesitzung mit den anderen Partnern des Unternehmens. Zehn Jahre arbeitete er zu diesem Zeitpunkt für Kerkhoff. Sein Leben spielte sich in Hotels und Flugzeugen ab.

Doch als das Flugzeug gut anderthalb Stunden nach dem Start in Düsseldorf landete, war diese Zeit vorbei. Boess wusste: Er würde aufhören. Den Ausstieg aus dem Job verkündete der Manager gleich im darauffolgenden Meeting.

"Ich hatte keine Zeit mehr fürs Bergsteigen, die Freunde wurden immer weniger, die Beziehung hat nicht funktioniert", erklärt der leidenschaftliche Sportler seinen Schlussstrich. Den man bei Kerkhoff zwar nicht sonderlich begeistert aufgenommen habe, aber: "Die wussten, was ich sage, mache ich auch."

Heute, drei Jahre später, verbringt Boess ein Drittel seiner Zeit auf Skiern, Segelbooten oder besteigt Berge, auf denen noch nie zuvor jemand gewesen ist. Über die Besteigung des 5600 Meter hohen Berges Dechok Phodrang in Osttibet hat er einen Dokumentarfilm gedreht: Tibetan Dreams.

Weil vom Hobby allein die Wenigsten leben können, ist er ein weiteres Drittel seiner Zeit selbstständiger Unternehmensberater. "Beraten macht mir einfach Spaß", sagt Boess. Das dritte Drittel ist er selbst Unternehmer, betreibt beispielsweise Serviced Appartements in seiner Heimatstadt Graz. Die Idee dazu entstammt seiner Vergangenheit: "Ich habe sieben Jahre lang in Hotels gelebt und hätte mir so ein kleines Zuhause immer gewünscht", sagt Boess. Außerdem ist er an einem ganzheitlichen Gesundheitszentrum beteiligt. Zwar arbeite er jetzt genauso viel, wenn nicht sogar mehr - allerdings selbstbestimmt. "Ich übernehme nur Projekte, die mich interessieren und ich investiere nur in Projekte, an die ich glaube", sagt er.

Karrieretipp: Aussteigen

Unzufrieden, überarbeitet, unterfordert - damit ist Boess nicht allein. Viele Fach- und Führungskräfte sind unzufrieden mit ihrem Job. Das zeigt zum Beispiel eine Umfrage der Stellenbörse "Experteer". Rund 77 Prozent gaben an, dass sie darüber nachdenken, den nächsten Karriereschritt zu machen. Bei 3029 Befragten bedeutet das: Mehr als 2300 Fach- und Führungskräfte haben zumindest gedanklich die Koffer gepackt.

Aus- und Umsteiger gab es schon immer, heißt es beim Institut zur Zukunft der Arbeit. Das belegen Zahlen zu beruflichen Umschulungen. Wenn die Geschäftsführerin zur Friseurin umsattelt oder der Börsenmakler statt Schweizer Franken künftig lieber Schweizer Käse auf dem Markt verkauft, erfasst das allerdings keine Statistik. Menschen wie Boess, die einen sicheren und hochbezahlten Job aufgeben, um etwas Neues zu wagen, sind trotzdem kein Einzelfall. "Es wird sich immer dann beruflich verändert, wenn es ein Ungleichgewicht zwischen Soll und Ist gibt", sagt IZA-Direktor Werner Eichhorst.

Boess nahm sich nach seiner Kündigung erst einmal eine Auszeit - und an der Regatta "Clipper Round the World Yacht Race 2013 - 2014" teil. Als Wachführer des Teams "Switzerland". Um den Kopf freizubekommen. Vom Wasser ging es für ihn dann in die Berge Chinas und Pakistans. Willkommene Abwechslung zum Büroalltag: Sich körperlichen Herausforderungen stellen.

Karrieretipp: Gründen

Erst danach habe er sich Gedanken darum gemacht, wie es beruflich für ihn weitergehen soll. Er entschied sich für ein digitales Start-up, dass er gemeinsam mit einem Freund gründete.

Zurückkehren ist kein Zeichen von Schwäche

Die Zahl der Deutschen, die diesen Schritt gehen, wächst, belegt der Gründerreport 2017 des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Zwar ...

