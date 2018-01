Berlin (ots) - Berlin - Vor dem Parteitag der Grünen Ende Januar hat Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sich für ein neues Duo an der Parteispitze ausgesprochen. Sie halte die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock und den Kieler Umweltminister Robert Habeck für ein "sehr gutes Angebot", sagte sie im Interview mit dem "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe).



Göring-Eckardt kündigte an, der scheidende Parteichef Cem Özdemir werde "eine herausragende Rolle" bekommen, in der er für die Grünen "als gewichtige Stimme" agieren könne.



http://www.tagesspiegel.de/politik/gruenen-politikerin-katrin-goer ing-eckardt-im-interview-habeck-und-baerbock-sind-ein-sehr-gutes-ange bot/20819534.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de