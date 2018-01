Der lange Schatten verfehlter Orientierungen macht Ostdeutschland zu einer wachsenden Bürde für die weitere Entwicklung Deutschlands. Eigentlich wären jedoch die Menschen im Osten Garanten des Wachstums.

Ein Jahr der Phrasendrescherei liegt hinter uns und vor uns wohl eins oder einige, in dem die Potemkinschen Dörfer wieder abgebaut werden oder in sich zusammenfallen, so dass die nackte Wahrheit ausgebreitet erkennbar wird. Bevor sie vor den nächsten Wahlen wieder aus der Magazinen herausgeholt und in oftmals praktizierter Weise genutzt werden. Der idealistische Glaube an die Intelligenz und das Gute im Menschen wird zunehmend mit den harten Erfahrungen der Wirklichkeit konfrontiert, der es immer unwahrscheinlicher erscheinen lässt, dass die Bereitschaft zur Veränderung rechtzeitig vor dem Erreichen des Abgrunds ausreichend Kraft gewinnt. Der Aufwand, der in die Vorbereitung der Bundestagswahl investiert wurde, war erheblich. Die wesentliche Aufgabe bestand wohl darin, den Wähler von den Themen abzulenken, die ihn immer mehr bewegen, für die man aber keine Antworten geben kann oder geben will: Die sich abzeichnenden Entwicklungen am Arbeitsmarkt, Altersarmut, die Folgen ...

