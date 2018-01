Die Aktie der Evotec AG befand sich zum Ende des letzten Jahres auf Tagesbasis in einem sauberen Abwärtstrend. Mitte Dezember 2017 wechselte der Markt aus chart-technischer Sicht jedoch wieder in einen Aufwärtstrend über. Der Preisbereich um 12.00 Euro war hierfür ausschlaggebend, da dies eine Zone ist, in welcher die Nachfrage das Angebot dominiert. ...

