Mit 97 Millionen Paketen stellte die Österreichische Post im Jahr 2017 einen neuen Rekord auf. Der Wert von 81 Millionen aus dem Jahr 2016 konnte um rund 20% angehoben worden. Im Durchschnitt liefert die Österreichische Post 320.000 Pakete täglich, zu Weihnach- ten rund 500.000 am Tag. Den Höhepunkt verzeichnete das Unter- nehmen am 11. Dezember mit 600.000 Paketen. Den Kurs sollten diese bekanntgegebenen Zahlen nicht wirklich beeinflussen, dennoch hebt es deutlich die Verschiebung des Geschäfts von Brief zu Paket hervor.

