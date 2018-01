In einer Woche wählen die Tschechen einen neuen Präsidenten. Amtsinhaber Zeman will es noch einmal wissen und sein Land gegen Flüchtlinge abschotten. Sein wichtigster Gegner gilt als farblos, aber nicht chancenlos.

Bei der Präsidentenwahl in Tschechien könnten die Gegensätze kaum größer sein: Auf der einen Seite der bisweilen polternde Amtsinhaber Milos Zeman, der Ängste vor Muslimen und Flüchtlingen schürt und die Europäische Union schon einmal mit dem Warschauer Pakt vergleicht. Auf der anderen Seite als größter Herausforderer ein Chemieprofessor: Der 68-jährige Jiri Drahos pflegt als Wissenschaftler eher leise und nachdenkliche Töne.

Zeman, der mit 73 Jahren für eine zweite fünfjährige Amtszeit kandidiert, gibt sich siegessicher. Vor der ersten Wahlrunde am 12. und 13. Januar verzichtet sein Team auf Fernseh-Wahlspots. Auch an den TV-Debatten der Kandidaten nimmt er nicht teil. "Seine Kampagne ist anders, sie ist unkonventionell", sagt Jan Herzmann, in Tschechien ein gefragter Experte für Wahlforschung.

Zeman habe in den vergangenen knapp fünf Jahren alle Regionen des Landes besucht - eine Form des permanenten Wahlkampfs. Zudem laufe eine "relativ massive Kampagne" in den sozialen Medien. "Mit einer gewissen Übertreibung könnte man sagen, dass seine Wähler den Wählern Donald Trumps sehr ähnlich sind - sie leben typischerweise in einer kleinen bis mittelgroßen Stadt oder auf dem Land", sagt Herzmann. Unter den Zeman-Anhängern seien überdurchschnittlich viele Rentner und Menschen mit einfacher bis mittlerer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...