Die britische Premierministerin Theresa May will Berichten zufolge am Montag ihre schon seit längerem erwartete Kabinettsumbildung angehen.

Die britische Premierministerin Theresa May will Berichten zufolge am Montag ihre schon seit längerem erwartete Kabinettsumbildung angehen. Betroffen sein könnten unter anderem das Bildungs- und das Wirtschaftsressort mit den Ministern Justine Green und Greg Clark, wie die britische Nachrichtenagentur PA und mehrere Zeitungen am frühen Sonntagmorgen berichteten. Auch der Posten von Andrea Leadsom, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...