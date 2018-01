Die Parteichefs von CDU, CSU und SPD haben die Sondierungsgespräche eingeläutet. Sie geben sich optimistisch, wollen die Große Koalition auf den Weg bringen. Auf rote Linien wird verzichtet - vorerst.

Martin Schulz ist an diesem Sonntagmorgen die Nummer eins. Als Gastgeber ist der SPD-Vorsitzende ist der erste Parteichef, der in Berlin Willy-Brandt-Haus, der SPD-Zentrale, vor die Mikrofone tritt und sein Statement zum Start der Sondierungsgespräche abgibt. Die SPD werde dabei ergebnisoffen sondieren, macht Schulz nochmals deutlich. Aber: "Wir ziehen keine rote Linien, sondern wir wollen möglichst viel rote Politik in Deutschland durchsetzen."

Auf Schulz folgen Horst Seehofer und Angela Merkel. Beide betont optimistisch. "Wir müssen uns verständigen", betont der CSU-Chef zwei Mal angesichts der zähen Regierungsbildung nach der Bundestagswahl im September 2017. Und weiter: "Der Auftrag ist klar." Entsprechend verzichtet er darauf, die CSU-Linien zu nennen, die seine Partei zuletzt bei der Winterklausur in Kloster Seeon festgelegt hat. Seehofer: "Wir starten die Gespräche nicht mit X Bedingungen."

Kanzlerin Merkel verweist noch einmal auf die Bedeutung einer stabilen Regierung, die nötig sei angesichts der gewaltigen Aufgaben, die innen- wie außenpolitisch auf Deutschland warteten: Zusammenhalt der Gesellschaft, Arbeitsplätze sichern im digitalen Wandel, innere wie äußere Sicherheit, eine europäische Migrationspolitik.

Diese Inhalte wollen die Vertreter von CDU, CSU und ...

