Boris Becker hat auf die rassistische Attacke gegen seinen Sohn reagiert: Er rief zu mehr Initiative im Kampf gegen Rassismus auf. Auf Twitter hatte die AfD Beckers Sohn Noah wegen seiner braunen Hautfarbe beleidigt.

Nach den Beschimpfungen aus den Reihen der AfD gegen seinen Sohn Noah hat Boris Becker zum Kampf gegen Rassismus aufgerufen. In einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag" schrieb der Ex-Tennis-Star: "Es ist Zeit, aufzustehen, den Finger zu heben und auf die Straße zu gehen. Hier und auf der ganzen Welt." Rassismus dürfe einfach nicht länger hingenommen werden. Niemand werde bestraft, niemand müsse büßen, und am Ende werde das Thema totgeschwiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...