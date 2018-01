Wenn du wissen möchtest, ob es wirklich eine Blase bei Bitcoin und Krypto-Währungen gibt, keine Sorge, Hilfe naht. Ich habe Beweise dafür, dass alles, was Bitcoin- und Blockchain-bezogen ist, tatsächlich in einer Blase steckt.



Hier ist der Beweis: Am 21. Dezember gab die Firma Long Island Iced Tea folgende Erklärung ab ...



Long Island Iced Tea Corp. (NasdaqCM: LTEA) (das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass die Muttergesellschaft ihren primären Unternehmensfokus auf die Erforschung und Investition in Möglichkeiten verlagert, die die Vorteile der Blockchain-Technologie nutzen. Im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung hat das Unternehmen die Namensänderung von Long Island Iced ...

Den vollständigen Artikel lesen ...