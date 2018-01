FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat 2017 laut einem Zeitungsbericht so viele Fahrzeuge verkauft wie nie zuvor in der Konzerngeschichte. Laut internen Prognosen seien es deutlich mehr als 10,5 (Vorjahr: 10,3) Millionen gewesen, schreibt die Bild am Sonntag. Am Ende würden es wohl rund 10,7 Millionen sein, die genauen Zahlen stünden noch nicht fest.

In den elf Monaten per Ende November hat der Wolfsburger Konzern 9,74 Millionen Fahrzeuge verkauft. Das firmeneigene Ziel für 2017 lautete: moderate Steigerung gegenüber Vorjahr.

Der DAX-Konzern bleibt laut der Zeitung die Nummer eins in der Welt. Vor einem Jahr stieg VW erstmals nach Absatzzahlen zum größten Autobauer auf und überholte Toyota.

Auf Rekordkurs seien die Wolfsburger auch beim Umsatz, sie überträfen wohl erstmals die Grenze von 220 Milliarden Euro nach 217,3 Milliarden, so das Blatt. Vor allem der boomende China-Markt beschere dem Konzern diese Zahlen.

Ein Sprecher von Volkswagen wollte sich zu den Spekulationen nicht äußern. Die Zahlen würden zu gegebener Zeit veröffentlicht.

Für die Produktion 2017 hatte VW Ende Dezember dank der bisher größten Modelloffensive den Rekord von mehr als sechs Millionen Fahrzeugen gemeldet.

January 07, 2018

