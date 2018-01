In einem U-Bahnhof in Stockholm ist laut eines Medienberichts eine Handgranate explodiert. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, berichtet die schwedische Zeitung Aftonbladet am Sonntag auf ihrer Internetseite.

Das Unglück hatte sich kurz nach 11 Uhr im U-Bahnhof Vårby Gård ereignet. Einer der Verletzten sagte der Polizei, dass die Explosion von einem Gegenstand, der auf dem Boden gelegen habe, ausgegangen sei, so die Zeitung. Dem Blatt zufolge handelte es sich dabei um eine Handgranate. Vor Ort suchten Sprengstoffexperten der Polizei das Gebiet weiträumig ab.

Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.