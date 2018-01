Aktien sind riskanter als Anleihen, das ist unbestritten. Doch kommt der Faktor Zeit ins Spiel, sinkt das Risiko gen null. Trotzdem bleiben deutsche Anleger unbeeindruckt - und lassen sich ansehnliche Renditen entgehen.

Für viele Deutsche ist die Börse ein ganz großes Spielkasino. Dubiose Investoren zocken dort wie verrückt, Privatanleger werden in diesem Spiel permanent übervorteilt. Es droht quasi jederzeit der Totalverlust.

So weit zu den gängigen Stammtischparolen. Natürlich gibt es Risiken an der Börse. Risiko, das ist per Definition ein Ereignis mit möglichen negativen Konsequenzen. An den Kapitalmärkten wären das Kursverluste. Aber: Risiko kann auch ein Ereignis mit positiver Auswirkung sein. Dann bedeutet Risiko die Chance auf Kursgewinne.

An der Börse zählt neben der Risikostreuung über viele Einzeltitel, Branchen und Regionen - im Börsendeutsch Diversifikation - vor allem der Faktor Zeit. Je länger ein Anleger investiert ist, desto geringer das Risiko, Geld zu verlieren. Und desto höher die Chance, eine stattliche Rendite einzufahren.

Wie hoch diese Chancen im Laufe der Zeit werden, zeigt das Rendite-Risiko-Radar von Donner & Reuschel. Es ermöglicht die realistische Einschätzung von Ertragschancen und Verlustrisiko für verschiedene Kapitalanlagen. "Viele Anleger lassen sich von ihrer emotionalen Einschätzung leiten", sagt Carsten Mumm, Leiter Kapitalmarktanalyse der Privatbank. "So fühlen sich kurzfristige Verluste an der Börse dramatisch an, obwohl die Kapitalanlage ja mit dem langfristigen Blick betrieben wird, beispielsweise für die Altersvorsorge."

Und gerade dieser langfristige Blick ist wichtig. Das zeigt auch das Rendite-Risiko-Radar. Nutzer können wählen, welche Indizes - Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe - angezeigt werden. Auch eine Kombination ist möglich. Über einen Schieberegler wird dann die gewünschte Gewichtung eingestellt. Die Grafik zeigt dann, wie sich ein Depot im Laufe der Zeit entwickelt hätte. Je dunkler der Grünton, desto höher die Rendite. Je knalliger das Rot, desto höher die Verluste. Die genaue Rendite wird sichtbar, wenn man mit dem Mauszeiger über die Grafik fährt. Gerade bei Aktieninvestments zeigt sich, dass der Faktor Zeit entscheidend ist, das Verlustrisiko mit den Jahren schwindet, und die Chance auf satte Gewinne steigt.

Der Dax etwa weist ab einer Haltedauer von zwölf Jahren keine Verluste mehr auf. Und wer beispielsweise von 1996 bis 2017 investiert war, kann sich über ...

