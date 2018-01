In den Sondierungen scheint es das erste Ergebnis zu geben - CDU, CSU und SPD haben sich auf einen Finanzrahmen für eine gemeinsame Regierung geeinigt. In diesem Punkt liegen sie mit den Jamaika-Verhandlern auf Linie.

Mit Beratungen über den finanziellen Spielraum in dieser Legislaturperiode haben am Sonntag die Sondierungsgespräche von Union und SPD begonnen. Nach Angaben der CDU-Ministerpräsidenten von Hessen und Sachsen-Anhalt, Volker Bouffier und Reiner Haseloff, dürfte dieser so hoch liegen wie bei den gescheiterten Jamaika-Sondierungen. Im November hatten sich CDU, CSU, Grüne und FDP darauf verständigt, dass der finanzielle Spielraum bis 2021 bei 40 bis 45 Milliarden Euro liegt.

Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz und CDU-Chefin Angela Merkel kündigten Tempo bei den Beratungen an. "Fünf Tage bei den Sondierungen müssen reichen, um auszuloten, ob es genügend Gemeinsamkeiten gibt, um dann in Koalitionsgespräche einzusteigen", sagte Schulz im Willy-Brandt-Haus in Berlin. "Wir werden sehr zügig, intensiv arbeiten", sagte Bundeskanzlerin Merkel. CSU-Chef Horst Seehofer mahnte: "Wir müssen uns verständigen."

Nach einer ersten Spitzenrunde der Partei- und Fraktionschefs kamen die jeweils 13 Mitglieder umfassenden Delegationen der drei Parteien zusammen. Nach einer kurzen Beratung in großer Runde tagten am Nachmittag erstmals die geplanten 15 Arbeitsgruppen. Die Sondierungsgespräche sollen am Donnerstag beendet werden. Die Gespräche finden abwechselnd in den Parteizentralen von CDU und SPD sowie in der bayerischen Landesvertretung in Berlin statt.

