Die Sondierungen für eine Neuauflage der GroKo haben begonnen. Merkel ist dringend darauf angewiesen, dass die Gespräche zwischen Union und SPD erfolgreicher verlaufen als die Jamaika-Verhandlungen. Aber nicht nur sie.

Direkt vor dem Willy-Brandt-Haus, der Parteizentrale der SPD, machte eine kleine Geste deutlich, dass CDU-Chefin Angela Merkel bei den nun beginnenden Sondierungsgesprächen den Ton angeben möchte. Als der Hausherr, SPD-Chef Martin Schulz, die Kanzlerin hineinlotsen wollte, zog sie ihn zurück vor die versammelte Hauptstadtpresse. "Ein Handshake-Foto machen wir", verkündete sie. Schulz fügte sich. Und schlug ein.

Nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen möchte die Kanzlerin nun nichts dem Zufall überlassen. Die Gespräche mit der SPD für eine Neuauflage der Großen Koalition müssen erfolgreich verlaufen. Für Merkel ist es die letzte Chance, eine stabile Regierung mit ihr als Kanzlerin zu bilden und Neuwahlen zu verhindern.

Und so gibt Merkel an diesem Sonntag die Richtung vor. "Die CDU geht in diese Gespräche mit dem Ziel, die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir eine stabile Regierung bilden können", sagte sie, bevor es in das Willy-Brandt-Haus zur ersten Sondierungsrunde ging. Und sie appellierte an das Verantwortungsbewusstsein der Sozialdemokraten. "Wir glauben, dass die Aufgaben, die vor uns liegen, für die wir auch den Auftrag der Wähler haben, gewaltig sind", sagte Merkel. Sowohl, was außenpolitische und europäische Herausforderungen anbelange wie auch die Aufgaben im Inneren. "Wir wollen sicherstellen, dass wir auch in fünf und zehn Jahren weiter gut und im Wohlstand leben können, in Sicherheit leben können, in der Demokratie leben können."

In Schlagworten zählte die Kanzlerin dann auf, was eine mögliche Große Koalition aus ihrer Sicht leisten muss: In Zeiten des digitalen Wandels für sichere Arbeitsplätze sorgen. Eine gerechte Verteilung sicherstellen. Die Sicherheit ...

