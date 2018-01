Er ist der Direktor eines Zirkus: Gary Shapiro leitet seit mehr als 30 Jahren die Technologiemesse CES - und er unterstützt die Republikaner. Begegnung mit einem politischen Showman.

Gary Shapiro liebt die Bühne. Das Einstecktuch perfekt in der Anzugtasche drapiert, mit festem Schritt und durchgedrücktem Rücken, spaziert der Chef der Consumer Electronics Show (CES) jedes Jahr vor dem Publikum auf und ab, um die größte Technologiemesse der Welt zu eröffnen, die traditionell die Trends für die kommenden zwölf Monate setzt. Seit mehr als 30 Jahren spielt Shapiro die Rolle des Zirkusdirektors eines Technologie-Tollhauses, das vergangenes Jahr knapp 200.000 Besucher in die Wüste Nevadas zog und in seiner schieren Größe von fast 300.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und 4000 Ausstellern selbst Traditionsbesucher überfordert.

"Noch nie war die CES so großartig wie in diesem Jahr": Wenn der Chef seine Konferenz anpreist klingt seine Stimme euphorisch. "Wir zeigen die wichtigsten Trends, die besten Firmen, die aussichtsreichsten Start-ups." Die überdrehte Gutgelauntheit passt zum Ambiente von Las Vegas mit den kitschigen Casinos, den klirrenden Eisbrocken im Gin-Glas der Zocker vor den einarmigen Banditen. Sie wetteifert mit den Automaten, die permanent nach Aufmerksamkeit schreien.

Abseits des Scheinwerferlichts macht Shapiro Politik. Der Unterstützer der Republikaner ...

