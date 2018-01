Einst war die CES eine Elektronikmesse für den Handel - heute ist sie ein Impulsgeber für Zukunftstrends aus allen Branchen. Doch in den Technikoptimismus werden sich in diesem Jahr politische Töne mischen.

Es ist eine Messe der Superlative: Die 51. CES, die am Sonntagabend in Las Vegas eröffnet, ist mit 250.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche die größte ihrer Geschichte. Und aus der ehemaligen "Consumer Electronics Show", der Leistungsschau für Fernseher, Kofferradios und Stereoanlagen, ist eine veritable Zukunftsmesse geworden. Die Unterhaltungselektronik ist mit der Cloud verbunden, künstliche Intelligenz steuert per Sprachbefehl Geräte im Haus und im Auto, und digitale Assistenten drängen sich unverfroren in jeden Lebensbereich. Die wichtigsten Trends im Überblick.

Wenn Alexa im Kopfhörer lauscht

Dies Stars und größten Kampfhähne (oder Hühner) auf der Messe heißen Alexa von Amazon und Assistent von Google, Cortana von Microsoft und Bixby von Samsung. Die digitalen Sprachassistenten haben bereits vergangenes Jahr für Aufsehen gesorgt, aber in diesem Jahr wird es praktisch unmöglich sein, ihnen zu entkommen.

Mit massiven Preissenkungen haben Amazon und Google im Weihnachtsgeschäft Millionen ihrer Assistenz-Lautsprecher in den Markt gedrückt. Apple hat die Markteinführung seines Hochpreislautsprechers dagegen nicht mehr geschafft und auch Microsoft kocht mit Cortana noch auf Sparflamme. Samsung hingegen beginnt mit Bixby auf seiner Smartphone-Plattform und hat als einer der weltgrößten Elektronikhersteller alle Chancen, das Feld von hinten aufzurollen.

Alle Unternehmen versuchen mit mehr oder weniger Erfolg ihre Technologien an Partner zu lizensieren, um die Durchschlagskraft zu vergrößern. Den größten Erfolg hat damit bislang Amazon, gefolgt mit großem Abstand von Google. Das Start Up Cleer aus San Diego wird beispielsweise drahtlose Kopfhörer mit hoher Qualität und eingebautem Alexa-Assistenten für 149 Dollar vorstellen. Auf der CES werden viele weitere Beispiele zu sehen sein.

Wenn das Auto zum Wohnzimmer wird

Das Auto bekommt ebenfalls einen immer höheren Stellenwert als Digitalspielzeug für Erwachsene. Es wird spätestens mit der Einführung des autonomen Fahrens zum dritten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...