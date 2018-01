Wir blicken auf die zweite Handelswoche im DAX. Zum Start im Jahr 2018 gab es eine Menge Emotionen zu verarbeiten - erst Pfui, dann Hui - ein Wechselbad nach einem Saunagang. Doch mit dem Schlusskurs am Freitag sieht es stark nach einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung aus. Was hierbei das große Ziel bzw. die letzte Hürde im DAX vor Allzeithoch sein könnte erfahren Sie in dieser DAX-Chartanalyse nach ...

