Liebe Leser,

ein vermeintliches Immobilien-Schnäppchen kann Sie in gewaltige Kostenfallen tappen lassen. Darauf aufmerksam gemacht, wissen Sie nun, dass kleine Ursachen in diesem Zusammenhang sehr große Folgen haben können. Also, worauf müssen Sie denn nun genau achten, wenn Sie eine Immobilie erwerben und keine bösen Überraschungen erleben wollen? Einige neuralgische Punkte in dieser Hinsicht sind aus meiner Erfahrung die im Folgenden näher ausgeführten:

Der Schallschutz

Hier ... (Heiko Böhmer)

Den vollständigen Artikel lesen ...