Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat vor einem übereilten Ausstieg aus der Braunkohle gewarnt. Er will aus ökonomischen Gründen daran festhalten. Der Braunkohleausstieg wird Thema der Sondierungsgespräche sein.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will noch mindestens 30 Jahre an der Braunkohlenutzung festhalten. "Wir können als Industrieland Bundesrepublik Deutschland nicht auf diesen heimischen Energieträger verzichten", sagte der CDU-Politiker am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin. "Die Regionen brauchen eine ...

