Berlin (ots) - Berlin - Der Fastfoodkonzern McDonald's will in Europa nur noch Hähnchen verarbeiten, die keine Reserveantibiotika bekommen haben. "Mit dieser Umstellung haben wir bereits begonnen", sagte der Chef von McDonald's Deutschland, Holger Beeck, dem Tagesspiegel (Montagausgabe).



http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/mcdonalds-baut-um-keine-anti biotika-im-huehnerfleisch-und-digitale-filialen/20820576.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de