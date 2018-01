Im Dezember riefen Demonstranten arabischer Gruppen israelfeindliche Parolen in Berlin. Die Unions-Bundestagsfraktion will sich nun für eine Ausweisung antisemitischer Zuwanderer im Bundestag stark machen.

CDU und CSU wollen künftig Migranten ausweisen lassen, die zu antisemitischem Hass aufrufen. "Wer jüdisches Leben in Deutschland ablehnt oder das Existenzrecht Israels infrage stellt, kann keinen Platz in unserem Land haben", heißt es in einem Antrag der Unions-Bundestagsfraktion, der der "Welt" (Samstag) vorliegt. Er soll vor dem Holocaust-Gedenktag am 27. Januar in den Bundestag eingebracht werden. Der Bundestag soll dem Entwurf zufolge die Bundesregierung auffordern, gegenüber den Ländern darauf hinzuwirken, die ...

