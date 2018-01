Die Hardliner scheinen sicher, dass die Demonstrationen gegen die iranische Regierung abgeschlossen sind. Der Staatsanwalt von Teheran berichtet von ersten Freilassungen Festgenommener.

Zehn Tage nach Beginn der Demonstrationen im Iran haben die Revolutionsgarden die jüngste Protestwelle für beendet erklärt. Die Nation und ihre Sicherheitskräfte hätten den Unruhen ein Ende gesetzt, hieß es am Sonntag in einer Erklärung auf der Internetseite der Revolutionsgarden. Darin wurde den USA, Israel und Saudi-Arabien die Schuld an den Unruhen zugewiesen sowie einer Oppositionsgruppe im Exil und Unterstützern der Monarchie, die 1979 gestürzt wurde.

