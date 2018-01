Verpatzter Jahresstart vergessen, DAX in spannender Ausgangslage

Original abrufbar unter Trading-Treff.de bezieht sich auf den DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900).

Zum Start im Jahr 2018 gab es eine Menge Emotionen zu verarbeiten - erst Pfui, dann Hui - ein Wechselbad nach einem Saunagang. Doch mit dem Schlusskurs am Freitag sieht es stark nach einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung aus. Was hierbei das große Ziel bzw. die letzte Hürde im DAX vor Allzeithoch sein könnte erfahren Sie in dieser DAX-Chartanalyse nach einer kurzen Schilderung der ersten Handelswoche.

Handelswoche voller Emotionen

Die Bullen gaben sich scheinbar noch im alten Jahr 2017 geschlagen, als die 13.000 nicht nur wackelte, sondern aufgegeben wurde. Der Freitag als letzter Handelstag des Vorjahres sah bereits nachbörslich nicht gut aus (Chartbild als Rückblick):

DAX Nachbörse am Freitag im Chartverlauf

Daher wies ich auch in der Vorwochenanalyse auf die Gefahr im großen Bild und einen schwierigen Jahresstart an der Range-Kante hin:

Range-Kante im DAX aus dem letzten Quartal 2017

Leicht euphorisch konnte der Handel im Jahr 2018 noch begonnen werden, doch schnell rutschte der XETRA-DAX unter 12.900 und schließlich auch unter die gezeigte Kante:

Auslöser waren jedoch nicht etwa Wirtschaftsdaten, sondern vielmehr ein erstarkter Goldpreis und die weitere Stärke des EUR/USD zum Jahresstart. Mit über 1,20 erreichte dieser umgehend das August-Hoch aus dem Vorjahr und setzte sich dann dort erst einmal fest. Daher an dieser Stelle eingestreut: Das große Bild im Euro-Dollar aus dem Tageschart:

Aufwärtstendenz in Richtung Widerstand beim EURUSD

Weiteres dazu als Extra-Analyse von mir an dieser Stelle

Den vollständigen Artikel lesen ...