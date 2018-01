Donald Trumps Schwiegersohn gerät unter Druck. Seine Firma Kushner Companies versuchte in China Anteile an ein Immobilienprojekt in den USA zu verkaufen. Dabei lockte sie mit einem Visum in Amerika.

Vor den Toren von New York auf der anderen Seite vom Hudson River liegt Jersey City. Durch die Nähe zur Weltstadt wachsen dort kleine Wolkenkratzer in den Himmel, für Firmen ist es ein preiswerter Standort. Jersey City liegt im Bundesstaat New Jersey, der niedrigere Steuern als New York erhebt.

Eines der Gebäude sollte der One Journal Square werden, 67 Stockwerke hoch, von Kushner Companies finanziert. Die Firma gehört unter anderem Jared Kushner, dem Ehemann von Ivanka Trump. Er erwarb 2015 in Jersey City das Grundstück für 27 Millionen Dollar. Doch das Projekt kam nie ins Laufen, ein Geschäftspartner zog sich zurück. Jetzt berichtet das "Wall Street Journal" eine weitere schlechte Nachricht: Die US-Börsenaufsicht SEC untersucht seit dem Frühjahr 2017 das Projekt.

Anscheinend rührte Kushner Companies zu sehr die Werbetrommel. Die Schwester ...

