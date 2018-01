Stuttgart (ots) - Bis Donnerstag werden sich die Teams von CDU, CSU und SPD jeden Tag treffen, um Gemeinsamkeiten auszuloten, um festzustellen, ob es überhaupt derer genug gibt. Die Personen, die da miteinander eine Neuauflage der schwarz-roten Koalition ausloten, kennen sich seit Langem. Ihre Parteiprogramme zählen ebenso wenig zu den Geheimnissen im Lande wie die Rückschlüsse, die daraus zu ziehen sind. Und jetzt tut man so, als träfen sich Unbekannte, die tun müssen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Die nächsten fünf Tage gehören den schwarz-roten Sondierern. Fünf Tage hat SPD-Chef Martin Schulz, um eine Koalitionsbasis zu zimmern. Aber auch Angela Merkel muss endlich liefern. Die letzten Monate ihrer ambitionslos wirkenden Moderation und abgehobenen Geschäftsmäßigkeit haben ihr bei den Wählern wie in der Partei geschadet.



