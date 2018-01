Straubing (ots) - Ob sich von alledem die SPD bei den Sondierungen beeindrucken lassen wird? Der CSU-Donnerhall aus Seeon war laut. Und eine verunsicherte Partei ergeht sich in Selbstversicherung. Doch etwas mehr original CSU dürfte es schon sein. Sonst kann bei aller Berechtigung in der Sache die Strategie auch nach hinten losgehen.



