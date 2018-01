DORTMUND (dpa-AFX) - Im Prozess um den Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund wird an diesem Montag (9.15 Uhr) mit Spannung erwartet, ob sich der mutmaßliche Attentäter Sergej W. zu den Anklagevorwürfen äußert. Der 28-Jährige hatte vor dem Dortmunder Landgericht bislang geschwiegen. Sergej W. soll laut Staatsanwaltschaft versucht haben, Fußballspieler des BVB zu töten, um bei Wertpapier-Spekulationen abzukassieren. Er soll am 11. April 2017 vor dem Champions-League-Spiel gegen AS Monaco drei Sprengkörper gezündet haben. Dabei waren BVB-Abwehrspieler Marc Bartra und ein Motorradpolizist verletzt worden. Die Anklage lautet auf 28-fachen Mordversuch./med/DP/zb

