Saarbrücken (ots) - Die Grünen zeigen sich offen für weitere Gespräche über ein mögliches Jamaika-Bündnis, falls eine große Koalition aus Union und SPD nicht zustande kommen sollte. Grünen-Chef Cem Özdemir sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Montag): "Wir stehen bereit, neue Gespräche zu führen, denn bei uns heißt es - anders als bei der FDP-Spitze - erst das Land, dann die Partei."



Auf die Frage, ob die Gesprächsbereitschaft auch für eine Minderheitsregierung gelte, erklärte Özdemir: "Ja, wenn wir einen Unterschied beim Klimaschutz machen können." Klar müsse allerdings sein, "uns gibt es nicht zum Nulltarif." Seine Partei werde in keine Regierung eintreten, "in der nicht der Klima- und der Umweltschutz angemessen vorangetrieben werden".



