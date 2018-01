Die am Freitag im Morgen-Insight genannte Marke um 13.350 Punkte wurde damit erreicht. Jetzt könnte der DAX direkt Kurs auf das Allzeithoch um 13.525 Punkte nehmen und dieses übertreffen.

Allerdings befindet sich der DAX jetzt klar im überkauften Bereich! Es muss daher mit einer normalen Korrektur gerechnet werden, die aber 13.000 Punkte nicht mehr unterschreiten sollte. Im Bereich von 13.020 und 13.060 Punkten befindet sich noch ein offenes Gap, das als Korrekturziel dienen könnte.

Sicher ist die Korrektur aber trotz der Überkauftheit nicht! Der DAX kann nämlich wie in der Vergangenheit einfach erneut eine Weile seitwärts verlaufen und alleine dadurch die Überkauftheit abbauen und neue Kraft sammeln.

Der nächste große Widerstand befindet sich in der neuen Handelswoche um 13.400 Punkte. In diesem Bereich könnte der DAX sein Verlaufshoch erreichen und eine kurze Korrektur hinlegen. In Folge sollte es aber weiter hochgehen. Darauf deutet schon die enorm bullische Vorwochenkerze hin.

Fazit: Über 13.000 folgen 13.400 - 13.530 - 13.700 Punkte

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX nachbörslich bei 13.345 Punkten.

Über 13.000 Punkten weiter steigende Kurse mit neuem Allzeithoch erwartet.

DAX überkauft, mögliche Korrektur sollte nicht unter 13.000 Punkte führen.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Januar/Februar seitwärts, dann Anstieg bis Ende April.

Gebert-Börsenindikator (Januar)

Langfristiger Börsenindikator ...

