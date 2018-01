Schlieren (Zürich), Schweiz, 8. Januar 2018

Kuros Biosciences weitet Lizenzabkommen mit Checkmate aus

Kuros Biosciences AG (SIX: KURN) gibt die Ausdehnung des exklusiven Lizenzabkommens mitCheckmate Pharmaceuticals Inc., Cambridge, MA, USA ("Checkmate")bekannt, welches ursprünglich im Jahr 2015 unterschrieben wurde. Im Rahmen des Vertragszusatzes erwirbt Checkmate zusätzliche Rechte an Kuros' klinisch validierten Produktkandidaten CYT003, der VLP-Plattform sowie Technologien im Bereich der Oligonukleotidsynthese.

Der Vertragszusatz dehnt das Einsatzgebiet von der Onkologie auf alle Indikationen aus und erweitert die Palette möglicher Produktkandidaten. Als Gegenleistung erhält Kuros eine Vorauszahlung und könnte weitere Meilensteinzahlungen sowie Lizenzgebühren auf Nettoverkaufserlösen erfolgreich entwickelter Produkte erhalten.

Dr. Joost de Bruijn, Chief Executive Officer von Kuros, kommentierte: «Ich freue mich über den Vertragszusatz und bin zuversichtlich, dass Checkmate gut positioniert ist, um Behandlungsoptionen für Patienten voranzutreiben.» Art Krieg,Chief Executive Officer vonCheckmate, bestätigte: «Das Checkmate-Team ist hoch erfreut, diese zusätzlichen Rechte an der VLP-Plattform von Kuros zu erhalten, weil wir in dieser Plattform grosses Potential für die weitere klinische Entwicklung sehen.»

Über die Kuros Biosciences AG

Kuros Biosciences AG fokussiert sich auf die Entwicklung von innovativen Produkten im Bereich Wundheilung und Geweberegeneration und ist in Schlieren (Zürich) und in Bilthoven, in den Niederlanden domiziliert. Die Firma ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gemäss Main Standard unter dem Symbol KURN kotiert. Weitere Informationen sind unter(www.kurosbio.com: http://www.kurosbio.com) abrufbar.

Zukunftsorientierte Aussagen

Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte wie "wird" oder "erwarten" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen.