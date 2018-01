Los Angeles - Martin McDonaghs Independent-Film "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ist der grosse Abräumer der diesjährigen Golden-Globe-Verleihung. Nebst der Auszeichnung als bestes Filmdrama gewonnen holte der Kriminalfilm drei weitere Trophäen, unter anderem für Hauptdarstellerin Frances McDormand. In der Sparte beste Filmkomödie siegte die Tragikomödie "Lady Bird" von Regisseurin Greta Gerwig.

Der britische Schauspieler Gary Oldman konnte sich über die erste Golden-Globe-Trophäe in seiner Laufbahn freuen. Für seine Rolle als der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill in dem Politdrama "Churchill - Die dunkelste Stunde" nahm er den Preis als Drama-Darsteller entgegen.

Fatih Akins "Aus dem Nichts" bester nicht-englischsprachiger Film

Der deutsche Film "Aus dem Nichts" von Regisseur Fatih Akin hat den Golden Globe als bester nicht-englischsprachiger ...

