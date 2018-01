Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2023 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Zum Franken kostet der Euro 1,1730 CHF nach 1,1756 am Freitag. Der US-Dollar geht wenig verändert mit 0,9757 CHF um. Der Euro hielt sich damit vorerst stabil über der Marke von 1,20 Dollar, nachdem ...

