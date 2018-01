TA Associates, eine führende, globale, wachstumsorientierte Private-Equity-Gesellschaft, meldete heute die Beförderung von sechs Mitarbeitern der Investmentgruppen in Boston, Menlo Park und London mit Wirkung vom 1. Januar 2018.

"Es ist mir eine Ehre, die wohlverdienten Beförderungen dieser talentierten und dedizierten Teammitglieder anzuerkennen, die jeweils in entscheidendem Maße zur Generierung von erheblichem Wert für unsere Investoren, Portfoliogesellschaften und TA beigetragen haben", erklärte Brian J. Conway, Chairman und Managing Partner bei TA Associates. "Wir freuen uns auf ihre fortgesetzten Beiträge bei der Wahrnehmung von Investmentchancen und Zusammenarbeit mit den Management-Teams unserer Portfoliogesellschaften, um diesen bei der Realisierung ihres vollen Potenzials behilflich zu sein."

Patrick Sader wurde vom Director zum Managing Director befördert. Er ist im Londoner Büro von TA Associates (UK), LLP, tätig, konzentriert sich auf Investitionen in Firmen in den Bereichen Verbraucher-, Finanz- und Geschäftsdienstleistungen in ganz Europa und leitet das Firmengeschäft in Frankreich. Sader leitete die Investitionen von TA in Babilou, CIPRÉS, Hana Group, Kiwoko und Zadig Voltaire und war aktiv an der Investition in DNCA Finance beteiligt. Sader gehört dem Board of Directors von Babilou, Hana Group, Kiwoko und Zadig Voltaire an und war früher auch im Board von CIPRÉS. Sader kam 2011 zu TA und war davor Director bei Argan Capital und Senior Associate bei Terra Firma Capital Partners. Darüber hinaus war er in der M&A Financial Institutions Group von Merrill Lynch tätig. Sader besitzt einen BA-Abschluss in Finanz- und Rechnungswesen der ESSEC Business School.

Max Cancre wurde vom Vice President zum Senior Vice President befördert. Er ist im Londoner Büro von TA Associates (UK), LLP, tätig und konzentriert sich auf Investitionen in Firmen in den Bereichen Technologie und Datendienstleistungen in ganz Europa. Cancre ist Board Observer bei Interswitch und ITRS. Er war auch aktiv an den Investitionen von TA in 10bis, DNCA Finance und Zadig Voltaire beteiligt. Bevor er 2010 zu TA kam, war Cancre in der Investment Banking Division, Structured Finance Group bei Barclays Capital tätig. Er besitzt einen BA-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Internationalen Beziehungen der University of Pennsylvania und einen MBA-Abschluss der Harvard Business School.

John W. DiCola wurde vom Vice President zum Senior Vice President befördert. Er ist in der Bostoner Niederlassung von TA tätig und konzentriert sich auf Investitionen in Technologieunternehmen in Nordamerika. DiCola gehört dem Board of Directors von Radixx International an und wirkte zudem aktiv an den Investitionen von TA in Insurity und TierPoint mit. Bevor er 2015 zu TA kam, war er Associate bei Hellman Friedman, LLC und Analyst bei Greenhill Co. DiCola besitzt einen BA-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Stanford University und einen MBA-Abschluss der Harvard Business School.

Lovisa Lander wurde vom Vice President zum Senior Vice President befördert. Sie ist im Londoner Büro von TA Associates (UK), LLP, tätig und konzentriert sich auf Investitionen in Firmen in den Bereichen Gesundheitswesen und Bildung in ganz Europa sowie auf sektorübergreifende Anlagen in Nordeuropa. Lander ist Board Observer bei Biocomposites und PhysIOL, gehörte früher dem Board of Directors von Cath Kidston an und war Board Observer bei Internationella Engelska Skolan. Zudem wirkte sie aktiv an den Investitionen von TA in Inspired, Kiwoko, Söderberg Partners und Zadig Voltaire mit. Bevor sie 2010 zu TA kam, war Lovisa Lander in der Investment Banking Division, Consumer Products and Retail Group bei Rothschild tätig. Sie besitzt einen MSc-Abschluss in Technologie-Management und Wirtschaftswissenschaften der Chalmers University of Technology.

Alex Melamud wurde vom Vice President zum Senior Vice President befördert. Er ist im TA-Büro in Menlo Park tätig und konzentriert sich auf Investitionen in Firmen in den Bereichen Technologie und technologiebezogene Dienstleistungen in Nordamerika. Melamud gehört dem Board of Directors von Arxan Technologies und Gamma Technologies an, ist Board Observer bei Maintenance Connection und Mitratech und wirkte zudem aktiv an den Investitionen von TA in Aicent, CyOptics, DigiCert und MicroSeismic mit. Bevor er 2009 zu TA kam, war Melamud in der Global Technology Investment Banking Group bei Barclays Capital tätig. Er besitzt einen BS-Abschluss, summa cum laude, in Betriebswirtschaft und einen BA-Abschluss, summa cum laude, in Psychologie der University of Southern California sowie einen MBA-Abschluss der Stanford Graduate School of Business.

Amara Suebsaeng wurde vom Vice President zum Senior Vice President befördert. Sie ist in der Bostoner Niederlassung von TA tätig und konzentriert sich auf Investitionen in Firmen in den Bereichen Geschäfts-, technologiebezogene, Informations- und sonstige Dienstleistungen in Nordamerika. Suebsaeng gehört dem Board of Directors von OMNIA Partners an und sie wirkte auch aktiv an den Investitionen von TA in Cosentry und MicroSeismic mit. Bevor sie 2010 zu TA kam, war Suebsaeng in der Investment Banking Division, Global Power and Utilities Group bei Morgan Stanley tätig. Sie besitzt einen BA-Abschluss, Phi Beta Kappa, magna cum laude, in Wirtschaftswissenschaften der Princeton University und einen MBA-Abschluss mit Auszeichnung der Harvard Business School. Sie ist eine Hauptkoordinatorin (Overseer) des Boston Ballet.

Über TA Associates

TA Associates ist eine der größten und erfahrensten globalen wachstumsorientierten Private-Equity-Gesellschaften. Das Unternehmen konzentriert sich gezielt auf fünf Branchen Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienste, Verbraucher- und Geschäftsdienstleistungen und investiert in rentable, wachstumsstarke Firmen mit Chancen für nachhaltiges Wachstum. Bisher hat TA als Mehrheits- oder Minderheitsaktionär in fast 500 Firmen in der ganzen Welt investiert. Dabei verfolgt TA einen langfristigen Ansatz und nutzt seine strategischen Ressourcen, um der jeweiligen Geschäftsleitung behilflich zu sein, dauerhaften Wert in wachstumsstarken Unternehmen aufzubauen. TA hat 24 Milliarden US-Dollar an Kapital aufgebracht und investiert aus aktuellen Fonds von 7,25 Milliarden US-Dollar. In den Büros von TA in Boston, Menlo Park, London, Mumbai und Hongkong sind mehr als 85 Investmentfachleute tätig. Weitere Informationen über TA Associates finden Sie unter www.ta.com.

