DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Volljährigkeit" geschlossen. In Russland bleiben die Börsen wegen des orthodoxen Weihnachtsfestes geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Präsidentin der US-Notenbankfiliale in Cleveland, Loretta Mester, wäre mit drei oder vier Zinserhöhungen im Jahr 2018 zufrieden, wenn sich die Wirtschaft wie erwartet verhalten sollte. Die US-Notenbank hatte im Dezember für 2018 insgesamt drei Zinsschritte vorskizziert. In einem CNBC-Interview sagte Mester, dass sie weitgehend mit der Medianprojektion übereinstimme, die nach der Dezember-Sitzung veröffentlicht worden sei. Gleichwohl könne sie auch ein etwas aggressiveres Tempo der Straffung unterstützen. "Ich setze vielleicht ein wenig stärker auf Wachstum und vermutlich ein wenig stärker auf den Zinserhöhungspfad", sagte sie und weiter: "Drei, vier, ich bin damit zufrieden." Mester steht damit im Kontrast zu Philadelphia-Fed-Präsident Patrick Harker. Er hatte am Freitag gesagt, dass er zwei Zinsschritte für angemessen halte. Anders als Harker ist Mester 2018 stimmberechtigt im zinsentscheidenden Offenmarktausschuss der US-Notenbank.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Auftragseingang November saisonbereinigt PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm -EU 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember PROGNOSE: +1,50 zuvor: +1,49 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Dezember Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 114,8 zuvor: 114,6 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +8,4 zuvor: +8,2 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,5 Vorabschätzung: +0,5 zuvor: 0,0 11:00 Einzelhandelsumsatz November Eurozone PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.744,60 0,07 Nikkei-225 Feiertagsbedingt kein Handel Schanghai-Comp. 3.405,86 0,42 DAX 13.319,64 1,15 DAX-Future 13.336,50 1,30 XDAX 13.342,75 1,30 MDAX 27.018,38 1,01 TecDAX 2.642,55 0,77 EuroStoxx50 3.607,63 1,09 Stoxx50 3.232,09 0,91 Dow-Jones 25.295,87 0,88 S&P-500-Index 2.743,15 0,70 Nasdaq-Comp. 7.136,56 0,83 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,62 -6

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiter steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler für den Start in die neue Woche. Viele Anleger dürften nun aus dem Urlaub zurückkommen und auf den fahrenden Zug aufspringen: "Das dürfte die Kurse weiter nach oben treiben", sagt ein Händler. Daneben stütze am Montag auch der leicht nachgebende Euro die Stimmung. Impulse könnten am Vormittag von neuen Daten zur Wirtschaftsstimmung und zum Geschäftsklima in der Eurozone ausgehen.

Rückblick: Freundlich - Der etwas schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht wurde locker weggesteckt, auch weil er keine Anzeichen für einen stärkeren Inflationsanstieg aufwies, mithin Spekulationen auf schnellere Zinserhöhungen keine neue Nahrung erhielten. Der globale Konjunkturboom trieb Anleger weiter vor allem in zyklische Aktien. Automobilwerte wurden von einer positiven Studie von JP Morgan beflügelt. Der Sektorindex stieg um 2,1 Prozent. Gegenüber VW zeigte sich JPM etwas vorsichtiger und riet zur Umschichtung in PSA Peugeot-Citroen. PSA legten um 4,4 Prozent zu, Fiat Chrysler sogar um weitere 6,4 Prozent nach bereits kräftigen Gewinnen an den Vortagen. Fiat waren von JPM auf "Overweight" hochgestuft worden. VW stiegen um 2,7 Prozent, gestützt von einer Hochstufung durch die Deutsche Bank. Bankenwerte standen dagegen etwas unter Druck, die Branche gehört zu den schwächsten. Als Grund machten Händler Gewinnmitnahmen aus, da man nicht mit einer für die Banken günstigen weiteren Versteilerung der Zinskurve rechne.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Bayer ragten im DAX mit 3,8 Prozent Plus heraus. Die Hoffnung auf eine unkomplizierte Übernahme von Monsanto trieb den Kurs. Der Citigroup zufolge könnte die Transaktion bereits im ersten Quartal unter Dach und Fach sein. Deutsche Bank brachen um 5,2 Prozent ein. Die Bank meldete eine hohe Sonderbelastung durch die US-Steuereform und außerdem, dass das Handelsgeschäft im vierten Quartal etwa 22 Prozent unter Vorjahr liegen werde. Dies zog auch Commerzbank um 1,7 Prozent gen Süden. Hella kletterten dank einer Hochstufung auf "Overweight" durch JP Morgan um 4,7 Prozent nach oben. Henkel stiegen um 1,7 Prozent dank der Aufnahme auf die Auswahlliste von Bryan Garnier. Uniper profitierten von einer Hochstufung durch die UBS auf "Buy" mit einem Aufschlag von 2,6 Prozent. Bank of America-Merrill Lynch senkte Dialog auf "Underperform" und drückte damit die Titel um 1,2 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutschen Bank gaben nach der Gewinnwarnung im späten Xetra-Handel noch etwas weiter nach. Laut einem Händler bei Lang & Schwarz verlor der Kurs nochmal rund ein halbes Prozent, nachdem die Aktie mit einem Minus von 5,2 Prozent aus dem Xetra-Handel gegangen war. Die Lufthansa-Aktie habe nachrichtenlos etwa 1 Prozent nachgegeben, sagte er weiter. Ansonsten sei es angesichts weiter steigender US-Indizes auf breiter Front leicht nach oben gegangen, ohne Auffälligkeiten bei Einzelwerten.

USA / WALL STREET

Fester - Am vierten Handelstag des neuen Jahres hagelte zum vierten Mal neue Rekordstände. Der auf den ersten Blick eher etwas enttäuschende US-Arbeitsmarktbericht trübte die Kauflaune nicht. "Die Daten sind sicherlich positiv genug, um die US-Notenbank auf Kurs zu halten, im März die Zinsen erneut anzuheben", kommentierte Omer Esiner, Chefmarktanalyst bei Commonwealth Foreign Exchange. Das global starke Wirtschaftswachstum, steigende Rohstoffpreise, die verabschiedete US-Steuerreform, gute Unternehmensergebnisse und niedrige Zinsen sorgten für ungebremsten Optimismus. Seit November ist der Optimismus unter den US-Anlegern um 30,5 Prozentpunkte gestiegen, so eine Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII). Mit 59,8 Prozent der Befragten erwarten soviele Anleger höhere Aktienkurse wie zuletzt vor sieben Jahren. Im Technologiesektor die zutage getretenen Sicherheitsprobleme bei Mikroprozessoren im Fokus. Während sich Intel nach den schwachen Vortagen um 0,6 Prozent etwas erholten, fielen AMD um 2,0 Prozent zurück. AMD hatte zunächst behauptet, von den Sicherheitsproblemen bei Computerchips nicht betroffen zu sein, weshalb seine Aktie von Einbußen verschont blieb. Micron Technology verloren 2,3 Prozent. Boeing schossen um 4,1 Prozent nach oben und knackten erstmals die 300-Dollar-Marke. Händlern zufolge trieb die Fantasie um den möglichen Kauf des brasilianischen Flugzeugbauers Embraer und um die am 9. Januar anstehenden Daten zu den Auslieferungen 2017 den Kurs.

Der US-Rentenmarkt reagierte mit steigenden Renditen, also fallenden Kursen, auf den Arbeitsmarktbericht. Hier wurde der wie erwartet ausgefallene Anstieg der Stundenlöhne um 0,3 Prozent als Signal für eine anziehende Inflation gewertet, womit die von der US-Notenbank geplanten drei Zinserhöhungen 2018 wahrscheinlicher werden. Dazu passte, dass die Preiskomponente des Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor im Dezember zum Vormonat leicht gestiegen ist. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte um gut 2 Basispunkte auf 2,47 Prozent zu.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.51 Uhr EUR/USD 1,2021 -0,1% 1,2033 1,2043 EUR/JPY 136,09 +0,0% 136,09 136,24 EUR/CHF 1,1730 -0,0% 1,1736 1,1738 GBP/EUR 1,1277 -0,0% 1,1277 1,1268 USD/JPY 113,21 +0,1% 113,12 113,14 GBP/USD 1,3556 -0,1% 1,3568 1,3568 Bitcoin BTC/USD 15.660,37 -4,6% 16.408,13 16.339,89

Der US-Dollar zeigte sich von den Arbeitsmarktdaten wenig bewegt. Lediglich zum Euro zog er leicht an. Der Euro fiel von frühen Tageshoch knapp unter 1,2080 Dollar zurück auf 1,2041 im späten US-Geschäft. Der leichte Rückgang der Eurozonen-Teuerung im Dezember habe beim zuletzt gestiegenen Euro für leichte Gewinnmitnahmen gesorgt, hieß es dazu. Ein in jeder Hinsicht klar besser als erwartet ausgefallener kanadischer Arbeitsmarktbericht bescherte derweil dem am Devisenmarkt auch als "Loonie" bezeichneten Kanada-Dollar auf breiter Front kräftigen Auftrieb. Die vor den Arbeitsmarktdaten bei etwa 40 Prozent liegende Wahrscheinlichkeit für eine kanadische Zinserhöhung erhielt nach den wiederholt sehr gut ausgefallenen Daten starken Auftrieb. In der Folge fiel der US-Dollar von Ständen knapp über 1,25 auf zuletzt 1,2412 kanadische Dollar zurück.

Der Won zeigt sich am Montagmorgen schwächer. Innerhalb von nur zehn Minuten war der Kurs der koreanischen Währung zum Dollar in der Nacht um fast 1 Prozent eingeknickt, was Marktteilnehmer auf eine wahrscheinliche Intervention der Notenbank zurückführen.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,57 61,44 +0,2% 0,13 +1,9% Brent/ICE 67,72 67,62 +0,1% 0,10 +1,7%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 08, 2018 01:31 ET (06:31 GMT)

Am Ölmarkt sanken die Preise. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich im späten Handel um 0,8 Prozent auf 61,54 Dollar. Händler verwiesen auf die zuletzt erreichten Dreijahreshochs, die zu Gewinnmitnahmen animiert hätten. Zudem hätten die jüngsten US-Lagerbestandsdaten lediglich eine Umschichtung von Erdöl in Verarbeitungsprodukte gezeigt. Addiere man alles zusammen, könne man von einem Lageraufbau sprechen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.318,76 1.319,42 -0,0% -0,66 +1,2% Silber (Spot) 17,15 17,22 -0,4% -0,07 +1,3% Platin (Spot) 968,50 969,85 -0,1% -1,35 +4,2% Kupfer-Future 3,21 3,22 -0,2% -0,01 -2,5%

Angesichts der praktisch unveränderten Zinserhöhungserwartungen tat sich beim Gold wenig. Die Feinunze kostete im späten US-Handel 1.320 Dollar und verteidigte ihr zuletzt erhöhtes Niveau.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

IRAN

Der UN-Sicherheitsrat hat sich am Freitag in einer Dringlichkeitssitzung mit den Protesten im Iran befasst. Die USA hatten die Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats zu den regierungskritischen Protesten im Iran beantragt. Vor seiner öffentlichen Sitzung kam das wichtigste UN-Gremium zunächst auf Antrag Russlands hinter verschlossenen Türen zusammen. Moskau wirft Washington eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Iran vor. Unterdessen bestritt der Direktor des US-Geheimdienstes CIA, Mike Pompeo, jede Verwicklung seiner Behörde in die Proteste im Iran bestritten.

DEUTSCHLAND

Zu Beginn der Sondierungsverhandlungen für eine erneute große Koalition ist die SPD in der Wählergunst auf den tiefsten Stand seit 2009 gefallen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid für die Bild am Sonntag erhebt, kommt die SPD auf 20 Prozent und damit einen Punkt weniger als im letzten Sonntagstrend vor Weihnachten. CDU/CSU erreichen erneut 33 Prozent.

GROßBRITANNIEN

Nach mehreren Minister-Rücktritten steht eine Kabinettsumbildung in Großbritannien offenbar unmittelbar bevor. Premierministerin Theresa May werde am Montag mehrere Posten in der Regierung neu besetzen, sagte ein Abgeordneter der oppositionellen Labour-Partei der Nachrichtenagentur AFP.

ZYPERN

Bei der Parlamentswahl im türkischen Teil Zyperns zeichnet sich ein Sieg der Regierungspartei von Ministerpräsident Hüseyin Özgürgün ab. Nach Auszählung von 58 Prozent der Stimmzettel lag seine Nationale Einheitspartei (UBP) mit 36 Prozent der Stimmen vorn. Sie wird aber voraussichtlich erneut nicht allein eine Regierung bilden können.

AUTOMOBILINDUSTRIE

Elf Autokonzernen, darunter Daimler, BMW und Volkswagen drohen laut einer Studie ab 2021 wegen Verletzung der EU-Klimaziele Strafen von insgesamt 4,5 Milliarden Euro, wie die Automobilwoche unter Berufung auf eine ihr vorliegende Untersuchung der Beratung PA Consulting schreibt. Mit Toyota, Volvo, Renault-Nissan und Jaguar Land Rover schafften derzeit nur vier Autohersteller 2021 den erforderlichen CO2-Grenzwert in der EU.

PALETTENINDUSTRIE

Der Wirtschaftsboom sorgt für Engpässe beim Transportmaterial: Paletten werden knapp in Deutschland. "Es können längst nicht alle Anfragen bedient werden", sagte der Geschäftsführer des Bundesverbands Holzpackmittel, Paletten und Exportverpackungen (HPE), Jan Kurth, der Welt am Sonntag. Für Standardware wie die klassische Europalette oder die überwiegend quadratische Chemiepalette gebe es Wartezeiten von mehreren Wochen.

DEUTSCHE BANK

Ein Vertreter der Fondsgesellschaft Union Investment hat mit Kritik auf die Ankündigung der Deutschen Bank reagiert, im Geschäftsjahr 2017 wohl erneut rote Zahlen zu schreiben. "Bis jetzt haben wir noch keine Anzeichen dafür, dass die Strategie der Deutschen Bank funktioniert und langfristig profitabel ist", sagte Fondsmanager Ingo Speich dem Handelsblatt. "Es wäre wichtig, dass wir in naher Zukunft zumindest eine Stabilisierung des Geschäftsmodells erkennen können", fügte er hinzu. "Wenn die Bank im Vergleich zu ihren Wettbewerbern zu deutlich abfällt, dann müsste man erneut eine Debatte über die Strategie anstoßen."

FRESENIUS

setzt auch künftig auf Zukäufe als Teil seiner Wachstumsstrategie. Fresenius sei durch Übernahmen globaler und diversifizierter im Geschäftsmodell geworden, was die Risiken insgesamt reduziert habe, sagte Finanzchefin Rachel Empey der Börsen-Zeitung. Der hohe und stabile freie Cashflow ermögliche einen raschen Schuldenabbau nach Akquisitionen.

HOCHTIEF/ABERTIS

Im Kampf um die Übernahme des spanischen Autobahnbetreibers Abertis kann Hochtief mit der nötigen wettbewerbsrechtlichen Entscheidung aus Brüssel bis zum 6. Februar rechnen. Das lässt sich einer Eintragung auf der Website der EU- Kommission entnehmen. Hochtief bietet 17,1 Milliarden Euro für das Unternehmen aus Barcelona, rund 800 Millionen Euro mehr als der italienische Autobahnbetreiber Atlantia.

VOLKSWAGEN

hat 2017 laut einem Zeitungsbericht so viele Fahrzeuge verkauft wie nie zuvor in der Konzerngeschichte. Laut internen Prognosen seien es deutlich mehr als 10,5 (Vorjahr: 10,3) Millionen gewesen, schreibt die Bild am Sonntag. Am Ende würden es wohl rund 10,7 Millionen sein.

ROCHE / GENERAL ELECTRIC

Die beiden Unternehmen wollen gemeinsame digitale Lösungen für den Klinikalltag entwickeln. Die Software soll schnellere, präzisere und zuverlässigere Entscheidungsfindungen ermöglichen. Die Partnerschaft mit GE Healthcare werde sich zunächst auf Produkte zur Beschleunigung und Verbesserung individueller Behandlungsoptionen für die Bereiche Onkologie und Intensivmedizin konzentrieren, so Roche. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2018 01:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.