Halifax, Nova Scotia--(29. November 2017) - ELCORA ADVANCED MATERIALS CORP. (TSXV: ERA) (FWB: ELM) (OTCQB: ECORF) (Elcora oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Lockheed Martin Canada eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) unterzeichnet hat. Diese Vereinbarung stellt Lockheed Martins erste Investition in Batterietechnik in Kanada dar. Diese strategische Partnerschaft baut auf dem wachsenden Bedarf für Energiespeicherlösungen auf Lithium-Ionen-Batterie-Basis für kommerzielle und industrielle Anwendungen sowie Anwendungen in den Bereichen Energieversorgung und Militär auf.

Mit der steigenden Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen wächst auch der Bedarf nach Energiespeichern. Die Anzahl von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie (z.B. Solar- und Windenergie) nimmt weiter zu. Die Herausforderung besteht jedoch darin, Energie zu erzeugen, wenn sie produziert wird, und freizusetzen, wenn sie gebraucht wird. Zu diesem Zweck wenden sich viele kommerzielle und industrielle Kunden sowie Energieversorgungsunternehmen Energiespeichersystemen auf Li-Ionen-Batterie-Basis zu. Diese Systeme bieten stabilen und zuverlässigen Zugriff auf Elektrizität und senken die Kosten zugleich deutlich.

Elcora ist gut aufgestellt, um durch die Produktion von hochwertigem Graphit-Anodenpulver zur Verwendung in Li-Ionen-Batterien von dem wachsenden Markt für Li-Ionen-Batterien zu profitieren. Das in der Mine von Elcora in Sri Lanka abgebaute Graphit hat sich in mehreren verschiedenen Li-Ionen-Systemen bewährt und bietet eine hohe Leistungsfähigkeit zu wettbewerbsfähigen Kosten.

In der MOU werden die Geschäftsbeziehung und die Leitlinien für die Unterstützung/Identifikation von Gelegenheiten innerhalb der Geschäftsbereiche von Lockheed Martin festgelegt. Unter anderem soll der Geschäftsbereich Energie Elcora dabei unterstützen, Verkaufsziele zu maximieren und erreichen.

Wir freuen uns sehr, die neu gegründete Partnerschaft mit Lockheed Martin bekannt zu geben. Lockheed Martin ist ein Marktführer im Bereich Luftfahrt-, Wehr-, Energie- und Spitzentechnik mit weltweiten Beteiligungen, sagte Troy Grant, CEO von Elcora Advanced Materials. Elcora wird die Initiativen von Lockheed Martin auf globaler Ebene durch diese laufende Vereinbarung ergänzen. Wir sind dankbar für diese Möglichkeit.

Lockheed Martin Canada freut sich, die Initiativen von Elcora Advanced Materials zu unterstützen, sagte Rosemary Chapdelaine, Vice-President und General Manager von Lockheed Martin Canada. Die Zukunft der erneuerbaren Energie ist hier und Elcora ist bei der Produktion von sauberem Graphit für den Energiespeichermarkt wegweisend. Elcora verfolgt eine zweifache Vision: Das Unternehmen plant nicht nur, die CO2-Bilanz durch grüne Energien zu reduzieren; sein Anodenmaterial stammt zudem aus einer Mine, die die weltweit höchsten Graphitgehalte aufweist, wodurch der Bedarf für schädliche Chemikalien in der Aufbereitung gesenkt wird. Lockheed Martin Canada und der Geschäftsbereich für erneuerbare Energien werden mit Elcora zusammenarbeiten, um Kanada zu einem weltweit führenden Anbieter in der Senkung von Treibhausgasemissionen zu machen.

Lockhead Martin mit Sitz in Bethesda, Maryland, USA beschäftigt weltweit etwa 125.000 Mitarbeiter und ist überwiegend in der Forschung, der Erarbeitung, der Entwicklung, der Herstellung und der Integration fortgeschrittener technischer Systeme, Produkte und Dienstleistungen tätig. 2016 erzielte der Konzern einen Umsatz von 47 Milliarden Dollar.

Elcora wurde im Jahr 2011 gegründet und als ein vertikal integriertes Graphit- und Graphenunternehmen strukturiert, das Graphit abbaut, verarbeitet sowie raffiniert und sowohl Graphen als auch Graphit- und Graphen-Anwendungen für Endnutzer produziert. Im Rahmen der Strategie der vertikalen Integration sicherte sich Elcora durch seinen Betrieb in Sri Lanka das Ausgangsprodukt von qualitativ hochwertigem Graphen: Graphit. Elcora hat ein einzigartiges, kostengünstiges Verfahren zur Herstellung von hochwertigem Graphit, Graphitprodukten und Graphen entwickelt, das skalierbar ist. Diese Kombination gewährleistet, dass Elcora über die erforderlichen Instrumente und Ressourcen für eine vertikale Integration von Graphit und Graphen verfügt.

