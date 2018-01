Die ungebremste Rekordjagd an der Wall Street dürfte dem deutschen Aktienmarkt auch am Montag Rückenwind bringen. Banken und Broker erwarten den deutschen Leitindex zur Handelseröffnung rund 0,5 Prozent höher bei 13.386 Punkten. Damit rückt das bisherige Rekordhoch vom November bei 13.525 Zähler allmählich wieder in Reichweite.

Den vollständigen Artikel lesen ...