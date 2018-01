Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Volljährigkeit" geschlossen.

TAGESTHEMA

Das schweizerische Pharmaunternehmen Roche und der US-Industriekonzern General Electric wollen gemeinsame digitale Lösungen für den Klinikalltag entwickeln. Die Software soll schnellere, präzisere und zuverlässigere Entscheidungsfindungen ermöglichen, wie Roche mitteilte. Die Partnerschaft mit GE Healthcare werde sich zunächst auf Produkte zur Beschleunigung und Verbesserung individueller Behandlungsoptionen für die Bereiche Onkologie und Intensivmedizin konzentrieren. Dabei würden die In-vivo-Daten der Bildgebungs- und Überwachungssysteme von GE mit den In-vitro-Daten des Roche-Portfolios für Biomarker, Gewebepathologie, Genomik und Sequenzierung kombiniert und modernsten Analyseverfahren unterzogen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.744,60 +0,07% Hang-Seng-Index 30.796,29 -0,06% Kospi 2.527,67 +1,21% Shanghai-Composite 3.404,11 +0,36% S&P/ASX 200 6.130,40 +0,13%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend mit kleineren Aufschlägen präsentieren sich die Aktienbörsen in Ostasien und Australien am Montag und setzen damit die Vorwochenrally fort. In Japan sind die Börsen wegen des "Tags der Volljährigkeit" geschlossen. Die Vorgaben von der Wall Street helfen den Märkten ebenso wie die jüngste Serie starker Konjunkturdaten. Die Schanghaier Börse liegt ebenfalls im Plus, nachdem sie zunächst leichter tendiert hatte. Hintergrund waren schwächere Bankenwerte, nachdem die Bankenaufsicht neue regulatorische Maßnahmen angekündigt hatte. Laut Volkswirt Tommy Xie von der OCBC Bank stellen die jüngsten Vorschläge der Bankenaufsicht klar, dass die Institute fundamental gut aufgestellt und transparent sein müssten. Inzwischen haben die Aktien des Sektors aber ihre Tagesverluste wieder aufgeholt. In Schanghai geht es mit dem Markt um 0,4 Prozent nach oben, in Hongkong tendiert die Börse minimal mit Verlusten. Dort stützen mit Anzeichen zum Abbau politischer Restriktionen die Aktien der Immobilienentwickler, unter denen sich Country Garden um 7 Prozent auf eine Rekordhoch verteuern. Der Kospi in Südkorea legt um 0,6 Prozent zu und führt damit die Region an. Grund ist der Rückschlag des Won, der binnen zehn Minuten um 1 Prozent gegen den Dollar nachgab, was Teilnehmer auf eine wahrscheinliche Intervention der Zentralbank zurückführten. Von einem frischen Dreijahreshoch von 1.058 Won sei der Dollar auf 1.070 gestiegen, so Devisenanalyst SeungJi Won von Samsung Futures. Die Notenbank hatte zuvor gesagt, sie werde eingreifen, um zu starke Bewegungen der eigenen Währungen in jegliche Richtung zu dämpfen. Aktuell kostet der Dollar 1.068 Won. Der australische Markt ging mit einem Plus von 0,1 Prozent auf einem Zehnjahreshoch aus dem Handel. Vor allem die gut laufenden Bankenwerte sorgten dort für das kleine Gesamtplus, während Rohstoffwerte nachgaben. Die Nachbarbörse in Neuseeland hat 0,4 Prozent im Minus geschlossen, nachdem sie in der Vorwoche den Handel dreimal in Folge auf einem Allzeithoch beendet hatte.

US-NACHBÖRSE

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.295,87 0,88 220,74 2,33 S&P-500 2.743,15 0,70 19,16 2,60 Nasdaq-Comp. 7.136,56 0,83 58,64 3,38 Nasdaq-100 6.653,29 1,04 68,71 4,02 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 770 Mio 894 Mio Gewinner 1.794 1.755 Verlierer 1.171 1.208 Unverändert 112 109

Fester - Am vierten Handelstag des neuen Jahres hagelte zum vierten Mal neue Rekordstände. Der auf den ersten Blick eher etwas enttäuschende US-Arbeitsmarktbericht trübte die Kauflaune nicht. "Die Daten sind sicherlich positiv genug, um die US-Notenbank auf Kurs zu halten, im März die Zinsen erneut anzuheben", kommentierte Omer Esiner, Chefmarktanalyst bei Commonwealth Foreign Exchange. Das global starke Wirtschaftswachstum, steigende Rohstoffpreise, die verabschiedete US-Steuerreform, gute Unternehmensergebnisse und niedrige Zinsen sorgten für ungebremsten Optimismus. Seit November ist der Optimismus unter den US-Anlegern um 30,5 Prozentpunkte gestiegen, so eine Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII). Mit 59,8 Prozent der Befragten erwarten soviele Anleger höhere Aktienkurse wie zuletzt vor sieben Jahren. Im Technologiesektor die zutage getretenen Sicherheitsprobleme bei Mikroprozessoren im Fokus. Während sich Intel nach den schwachen Vortagen um 0,6 Prozent etwas erholten, fielen AMD um 2,0 Prozent zurück. AMD hatte zunächst behauptet, von den Sicherheitsproblemen bei Computerchips nicht betroffen zu sein, weshalb seine Aktie von Einbußen verschont blieb. Micron Technology verloren 2,3 Prozent. Boeing schossen um 4,1 Prozent nach oben und knackten erstmals die 300-Dollar-Marke. Händlern zufolge trieb die Fantasie um den möglichen Kauf des brasilianischen Flugzeugbauers Embraer und um die am 9. Januar anstehenden Daten zu den Auslieferungen 2017 den Kurs. Barnes & Noble brachen um rund 14 Prozent ein nach einem 6,4-prozentigen Umsatzrückgang in der wichtigen neunwöchigen Weihnachtseinkaufssaison.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,96 1,3 1,95 75,8 7 Jahre 2,39 1,2 2,38 14,5 10 Jahre 2,47 1,8 2,45 2,6

Der US-Rentenmarkt reagierte mit steigenden Renditen, also fallenden Kursen, auf den Arbeitsmarktbericht. Hier wurde der wie erwartet ausgefallene Anstieg der Stundenlöhne um 0,3 Prozent als Signal für eine anziehende Inflation gewertet, womit die von der US-Notenbank geplanten drei Zinserhöhungen 2018 wahrscheinlicher werden. Dazu passte, dass die Preiskomponente des Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor im Dezember zum Vormonat leicht gestiegen ist. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte um gut 2 Basispunkte auf 2,47 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8.36 Uhr % YTD EUR/USD 1,2023 -0,1% 1,2033 1,2023 +0,1% EUR/JPY 136,11 +0,0% 136,09 136,11 +0,6% EUR/GBP 0,8867 -0,0% 0,8868 0,8867 -0,3% GBP/USD 1,3558 -0,1% 1,3568 1,3558 +0,3% USD/JPY 113,21 +0,1% 113,12 113,21 +0,5% USD/KRW 1062,09 -0,0% 1062,09 1062,09 -0,5% USD/CNY 6,4888 -0,1% 6,4888 6,4888 -0,3% USD/CNH 6,4881 +0,1% 6,4794 6,4881 -0,4% USD/HKD 7,8219 +0,0% 7,8192 7,8219 +0,1% AUD/USD 0,7845 -0,3% 0,7866 0,7845 +0,4% NZD/USD 0,7175 +0,1% 0,7167 0,7175 +1,1%

Der US-Dollar zeigte sich 'von den Arbeitsmarktdaten wenig bewegt. Lediglich zum Euro zog er leicht an. Der Euro fiel von frühen Tageshoch knapp unter 1,2080 Dollar zurück auf 1,2041 im späten US-Geschäft. Der leichte Rückgang der Eurozonen-Teuerung im Dezember habe beim zuletzt gestiegenen Euro für leichte Gewinnmitnahmen gesorgt, hieß es dazu. Ein in jeder Hinsicht klar besser als erwartet ausgefallener kanadischer Arbeitsmarktbericht bescherte derweil dem am Devisenmarkt auch als "Loonie" bezeichneten Kanada-Dollar auf breiter Front kräftigen Auftrieb. Die vor den Arbeitsmarktdaten bei etwa 40 Prozent liegende Wahrscheinlichkeit für eine kanadische Zinserhöhung erhielt nach den wiederholt sehr gut ausgefallenen Daten starken Auftrieb. In der Folge fiel der US-Dollar von Ständen knapp über 1,25 auf zuletzt 1,2412 kanadische Dollar zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,56 61,44 +0,2% 0,12 +1,9% Brent/ICE 67,71 67,62 +0,1% 0,09 +1,6%

Am Ölmarkt sanken die Preise. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich im späten Handel um 0,8 Prozent auf 61,54 Dollar. Händler verwiesen auf die zuletzt erreichten Dreijahreshochs, die zu Gewinnmitnahmen animiert hätten. Zudem hätten die jüngsten US-Lagerbestandsdaten lediglich eine Umschichtung von Erdöl in Verarbeitungsprodukte gezeigt. Addiere man alles zusammen, könne man von einem Lageraufbau sprechen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.318,72 1.319,42 -0,1% -0,70 +1,2% Silber (Spot) 17,15 17,22 -0,4% -0,07 +1,3% Platin (Spot) 969,00 969,85 -0,1% -0,85 +4,3% Kupfer-Future 3,21 3,22 -0,2% -0,01 -2,5%

Angesichts der praktisch unveränderten Zinserhöhungserwartungen tat sich beim Gold wenig. Die Feinunze kostete im späten US-Handel 1.320 Dollar und verteidigte ihr zuletzt erhöhtes Niveau.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Die Präsidentin der US-Notenbankfiliale in Cleveland, Loretta Mester, wäre mit drei oder vier Zinserhöhungen im Jahr 2018 zufrieden, wenn sich die Wirtschaft wie erwartet verhalte. In einem CNBC-Interview sagte Mester, dass sie weitgehend mit der Medianprojektion übereinstimme, die nach der Dezember-Sitzung veröffentlicht worden sei. Gleichwohl könne sie auch ein etwas aggressiveres Tempo der Straffung unterstützen.

IRAN

